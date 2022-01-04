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Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı
04.01.2022 15:20

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Samsun'da silahlı saldırıda bir kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Polatlı Bulvarı Badırlı Köprüsü üzerinde 30 Aralık akşamı saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Burak T., 3 yerinden vuruldu. Ağır yaralanan Burak T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili G.K.(22), F.K.(28) ve F.K.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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