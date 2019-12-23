Haberler Video Tuzla’da korkutan gemi yangını!

Tuzla’da korkutan gemi yangını!

23.12.2019 15:18

Tuzla tersanesinde bulunan bir geminin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


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