Fatih'te 4 katlı ahşap binada yangın 23.12.2019 14:27

Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturdu. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Fatih Sadi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı ahşap bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binanın bir kısmında çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.