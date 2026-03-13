Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 71 gözaltı kararı

8,7 Trilyon Liralık Devasa Suç Geliri

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar, suç organizasyonunun mali büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerden yaklaşık 8,7 trilyon lira gelir elde ettikleri belirlendi. Bu devasa tutarın 1,2 trilyon liralık kısmının ise paravan olarak kurulan 8 ayrı şirket üzerinden sisteme sokularak aklandığı tespit edildi.

18 İlde Eş Zamanlı Baskınlar

Soruşturma dosyasındaki delillerin tamamlanmasının ardından Başsavcılık, aralarında organizasyonun kilit isimlerinin de bulunduğu 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, sabahın erken saatlerinde 18 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Belirlenen adreslerde aramalar devam ederken, şüphelilerin yakalanması ve dijital materyallere el konulması süreci titizlikle yürütülüyor.