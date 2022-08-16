Haberler Yaşam Videoları Tünelde kaldırıma çarpıp devrilen mikser alev alev yandı! Feci kaza kamerada

Tünelde kaldırıma çarpıp devrilen mikser alev alev yandı! Feci kaza kamerada

Tünelde kaldırıma çarpıp devrilen mikser alev alev yandı! Feci kaza kamerada
16.08.2022 19:50 - Son Güncelleme: 16.08.2022 19:50

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:26
Sinem'in ölümüne ışık tutacak...
Yaşam 00:53
Motosiklet hırsızını uçan...
Yaşam 01:06
İstanbul Boğazı'na çamur aktı!...
Yaşam 00:10
İstanbul'da etkili sağanak
Yaşam 01:15
Marmara Denizinde fırtına ve...
Yaşam 01:55
Sivas'ta korkunç kaza!...
Yaşam 00:37
İzmir'de deprem! AFAD merkez...
Yaşam 02:37
Boğazı'da yunuslardan görsel...
Yaşam 05:18
Uyardığı arkadaşı tarafından...
Yaşam 02:14
Kamyonun çarptığı bir kişi...
Yaşam 00:44
Düzce’de balı fazla kaçırınca...
Yaşam 03:08
Bahçelievler'de ana isale...

Karabük-Yenice karayolunda yolcu minibüsüne çarpmamak için manevra yaptıktan sonra tüneldeki kaldırıma çarpıp devrilen çimento yüklü mikser alev alev yandı. O anlar saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, Karabük-Yenice karayolu Yalnızca Tüneli'nde meydana geldi. U. B., idaresindeki 74 BB 821 plakalı çimento yüklü mikser Karabük istikametine seyir halindeyken önündeki minibüse çarpmamak için manevra yaptıktan sonra kontrolden çıkarak tünelin içindeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan mikser yan yatarak yanmaya başladı. Sürücü kısa sürede büyüyen alevlerin arasından kendini son anda kurtarırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

SON DAKİKA