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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu
26.10.2022 10:42

OTOMATİK OYNAT

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu. Olay önceki gün Tunceli-Erzincan kara yolu Pülümür çayı yakınlarında meydana geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu. Yol kenarına bırakılan hayvan, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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