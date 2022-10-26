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Antalya'da kırmızı ışıkta fenalaşan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Antalya'da kırmızı ışıkta fenalaşan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu
26.10.2022 10:37

OTOMATİK OYNAT

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken, otomobilinin içinde kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Sorgun Bulvarı trafik ışıklarında meydana geldi. 07 AUT 956 plakalı otomobiliyle hareket halinde bulunan Ahmet Haczeyin’in, sinyalizasyon sisteminde kırmızı ışık yanınca durdu. Araç yeşil ışığın yanmasıyla biranda geriye doğru giderek şehir içi minibüsünün tamponuna çarptı. Minibüs sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Haczey, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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