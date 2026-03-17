Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 360 bin TL trafik cezası

Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 360 bin TL trafik cezası

İstanbul Ümraniye'de trafikte kavga ettiği belirlenen 2 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi.

Trafik Kavgasına Rekor Ceza

Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri belirlenen iki sürücüye, adeta servet değerinde bir fatura kesildi. Sürücülere toplamda 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetlerine El Konuldu, Araçlar Men Edildi

Para cezasının yanı sıra sürücülere yönelik ağır yaptırımlar devam etti. Her iki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olaya karışan araçlar 60 gün boyunca trafikten men edildi. İdari işlemlerin ardından M.B. ve F.Ç., haklarında adli işlem başlatılmak üzere polis merkezine sevk edildi.

