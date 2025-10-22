TOKİ’den kira krizine çözüm: 10 bin konut kiraya verilecek

Son yıllarda büyük şehirlerde hızla artan kira fiyatları hükümeti yeni önlemler almaya yöneltti. Bu kapsamda TOKİ'ye kiralama yetkisi verilmesi planlanıyor. Proje kapsamında TOKİ tarafından üretilen sosyal konutların bir bölümü satışa değil kiralamaya sunulacak.

İlk etapta 10 bin konut

Edinilen bilgilere göre ilk aşamada 10 bin konutun kiraya verilmesi hedefleniyor. Bu konutlar, dar gelirli vatandaşların erişebileceği düzeyde, piyasa rayicinin altında belirlenen kira bedelleriyle tahsis edilecek. Uygulama başarılı olursa, kiralık konut sayısı kademeli olarak artırılacak.

500 bin sosyal konut hedefinin parçası

Kiralık sosyal konut modeli, TOKİ'nin 500 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında geliştiriliyor. Böylece hem konut arzı artırılacak hem de özel sektördeki fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek!

Vatandaş nefes alacak

Ekonomik dalgalanmalarla birlikte büyükşehirlerde konut kiralarının ulaşılmaz hale geldiğini belirten yetkililer, bu sistemin dar gelirli vatandaşlar için "uzun vadeli barınma güvencesi" sağlayacağını vurguladı.