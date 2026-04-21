Bartın’da hastane kavşağında can pazarı: 2’si ağır 3 yaralı!

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Tuna Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük yönünden şehir merkezine doğru giden Y.D.G. (16) idaresindeki 74 ABF 706 plakalı motosiklet ile hastane kavşağından dönüş yapmaya çalışan Yakup Marıl (68) yönetimindeki 37 ACN 253 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Yakup Marıl ile motosiklet sürücüsü Y.D.G. ve onun arkasında oturan Ç.B. (18) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.