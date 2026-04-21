CANLI YAYIN
Geri
Bartın’da hastane kavşağında can pazarı: 2’si ağır 3 yaralı!

Bartın'da, sürücüsünün kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Tuna Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük yönünden şehir merkezine doğru giden Y.D.G. (16) idaresindeki 74 ABF 706 plakalı motosiklet ile hastane kavşağından dönüş yapmaya çalışan Yakup Marıl (68) yönetimindeki 37 ACN 253 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Yakup Marıl ile motosiklet sürücüsü Y.D.G. ve onun arkasında oturan Ç.B. (18) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle