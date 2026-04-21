Gaziantep’te yarış dehşeti: Park halindeki araçları biçip havada takla attı

Gaziantep'te Yarış İddiası Facia Getirdi: 3 Araç Hurdaya Döndü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Binevler Mahallesi'nde, gece saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde süratle seyir halinde olan ve yarış yaptıkları ileri sürülen iki araçtan biri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı.

Taklalar Atarak Park Halindeki Araçlara Çarptı

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde; hızla gelen otomobilin kontrolden çıktığı, savrularak yol kenarında park halindeki iki araca şiddetle çarptığı ve taklalar atarak metrelerce uçtuğu görüldü. Çarpışmanın gürültüsüyle sokağa dökülen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta Sıkışan Yaralı Kurtarıldı

Kazanın ardından hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, feci kazada ikisi park halinde olmak üzere toplam üç araçta ağır maddi hasar meydana geldi. Emniyet güçleri, kazaya sebebiyet veren ve yarışa karıştığı iddia edilen diğer aracın tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.