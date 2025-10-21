Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin’in Tarsus ilçesinde 66 yaşındaki Sabit Fidanoğlu’nun kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Tarsus'un Gazipaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 33 NTM 37 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden Sabit Fidanoğlu'nun aracı, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sürücü kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fidanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay anına ilişkin görüntüler de güvenlik kamerasından alınarak dosyaya eklendi.