Tokat’ta facia: Traktör römorku koptu! 1 ölü 1 yaralı!

RÖMORKUN ÇIKMASI FACİAYA NEDEN OLDU

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sökücek köyü yakınlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki 66 HD 306 plakalı saman yüklü traktör, virajı döndüğü sırada römorkunun yerinden çıkmasıyla kontrolden çıktı.

PANİKLEYİP ATLADI, KURTARILAMADI

Traktörde yolcu olarak bulunan Selami Südüpak, römorkun çıkmasıyla panikleyerek araçtan atladı. Traktör ise yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yapılan kontrolde Selami Südüpak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.D., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.