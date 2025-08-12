PODCAST CANLI YAYIN

Tokat’ta facia: Traktör römorku koptu! 1 ölü 1 yaralı!

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde saman yüklü traktörün virajı dönerken römorkunun çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

RÖMORKUN ÇIKMASI FACİAYA NEDEN OLDU
Kaza, saat 15.30 sıralarında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sökücek köyü yakınlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki 66 HD 306 plakalı saman yüklü traktör, virajı döndüğü sırada römorkunun yerinden çıkmasıyla kontrolden çıktı.

PANİKLEYİP ATLADI, KURTARILAMADI
Traktörde yolcu olarak bulunan Selami Südüpak, römorkun çıkmasıyla panikleyerek araçtan atladı. Traktör ise yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI
Yapılan kontrolde Selami Südüpak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.D., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle