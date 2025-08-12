Son Dakika
Çanakkale Güzelyalı orman yangını mağdur ifadeleri!

Çanakkale’nin Kepez beldesine bağlı Güzelyalı’da çıkan orman yangınında evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı. “Gerçekten cehennem gibiydi” dediler.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde dün çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek 3 köyde zarara yol açtı. Bu köylerden biri olan Güzelyalı'da evler, araçlar ve eşyalar alevlerden etkilendi.

'Alev Topu Yüzümüze Vuruyordu'
Evi ve motosikleti yanan Melda Çırçan, yangın anını şöyle anlattı:
"Dışarıda kara bulut fark ettim. Balkona çıktığımda herkes dışarı çıkmıştı. Yüzlerine alev topu vuruyordu. Balkona ateş parçası düşünce 'Bu işte bir tuhaflık var' dedim. Köpeğimi otomobile koyup kaçmaya çalıştım. Motosikletim yandı. Karşı apartmanlar da tamamen yandı."

'Gerçekten Cehennem Gibiydi'
Evinin balkonunun zarar gördüğünü belirten Çırçan, "Pencereler açık kaldığı için evin içine is dolmuş. Büyük temizlik gerekiyor ama eşya kaybımız yok. Yanımızdaki 2-3 ev hariç her yer yandı. Çok kötüydü, gerçekten cehennem gibiydi" dedi.

'Gençler Yardım Dağıttı'
Yangında evi zarar gören Naci Başaran ise, "Kameriyem yandı, kapım ve camlar zarar gördü. Ama büyük hasar yok. En güzel şey gençlerin motosikletleriyle su, ayran ve ilaç dağıtarak bize destek olmasıydı" diye konuştu.

