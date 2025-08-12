TIR'a çarpan Tesla hurdaya döndü!

Kaza, Sultanbeyli TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. 34 ESA 40 plakalı Tesla marka otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Lüks Araç Hurdaya Döndü

Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobil adeta hurdaya döndü. Araçta bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

Trafikte Uzun Kuyruklar Oluştu

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde normale döndü.

Kaza Yeri Havadan Görüntülendi

Oluşan yoğunluk ve kaza yeri dron ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.