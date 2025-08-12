PODCAST CANLI YAYIN

TIR'a çarpan Tesla hurdaya döndü!

Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan Tesla marka otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Sultanbeyli TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. 34 ESA 40 plakalı Tesla marka otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Lüks Araç Hurdaya Döndü
Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobil adeta hurdaya döndü. Araçta bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

Trafikte Uzun Kuyruklar Oluştu
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde normale döndü.

Kaza Yeri Havadan Görüntülendi
Oluşan yoğunluk ve kaza yeri dron ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle