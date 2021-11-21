Tıra arkadan çarptı metrelerce takla attı

Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savruldu. Kazada 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdi Çakıcı idaresindeki 06 BAF 080 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeki Mustafa Gökçek'in kullandığı 60 DG 310 plakalı çekicinin römorkuna çarptı. Metrelerce taka atarak refüje savrulan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Erdi Çakıcı (32) ile arkadaşı K.A. (30) ağır yaralandı. 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti