Haberler Yaşam Videoları Tıra arkadan çarptı metrelerce takla attı

Tıra arkadan çarptı metrelerce takla attı

Tıra arkadan çarptı metrelerce takla attı
21.11.2021 09:00
Ana Sayfa 00:33
Yarış yaptığı iddia edilen...
Ana Sayfa 00:57
Uygulama noktasında durmayan...
Ana Sayfa 00:47
Elektrikli bisiklet sürücüsü...
Ana Sayfa 00:59
Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:50
Ali Babacan skandal...
Ana Sayfa 02:13
Kardeşlerim'e damga vuran...
Ana Sayfa 00:57
Polatlı'da doğalgaz patlaması...
Ana Sayfa 00:25
Kadir inanır hastaneye...
Ana Sayfa 00:53
Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:28
Songül Karlı’dan cesur poz
Ana Sayfa 02:03
Halı sahada acı olay!
Ana Sayfa 00:57
Kaçan teröristler sınırda...

Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savruldu. Kazada 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdi Çakıcı idaresindeki 06 BAF 080 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeki Mustafa Gökçek'in kullandığı 60 DG 310 plakalı çekicinin römorkuna çarptı. Metrelerce taka atarak refüje savrulan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Erdi Çakıcı (32) ile arkadaşı K.A. (30) ağır yaralandı. 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Yaşam Videoları
SON DAKİKA