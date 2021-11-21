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Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı

Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı
21.11.2021 09:07
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Ordu’nun Ünye ilçesinde bir elektrikli bisiklet sürücüsü, park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Ortayılmazlar Mahallesi Ünye devlet sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine elektrikli bisikletiyle ilerlemekte olan Tuğrul B., park halinde duran 52 LG 400 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerine çağırdığı sağlık görevlilerinin ilk müdahallesi sonrası yaralı, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırken, elektrikli bisiklet ise kullanılamaz hale geldi.

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