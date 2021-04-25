RAMAZAN İMSAKİYE
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den minik Asya Araz’a seyahat müjdesi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den minik Asya Araz’a seyahat müjdesi
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Doğduğu günden bu yana uçakla seyahat etmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu isteği gerçekleşmeyen Asya Araz'a Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'den seyahat müjdesi geldi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Minik Asya'nın babasının çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video büyük beğeni toplamıştı.

21 aylık Minik Asya'nın videosunu beğenen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Asya Araz'ın ailesi ile irtibata geçtiklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bu güzel kızımız ile @anadolujet 'teki ablaları iletişime geçti. Uçağımıza hoş gelecek; safalar getirecek. İstikbal göklerde, geleceğimiz bu güzel kızımızda" diyerek seyahat müjdesini verdi.

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