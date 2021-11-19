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Telefonla konuşurken motosikleti görmeyen kadın kazaya sebep oldu

Telefonla konuşurken motosikleti görmeyen kadın kazaya sebep oldu
19.11.2021 13:54
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Gaziosmanpaşa'da, telefonla konuştuğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, motosiklet çarptı. Motosiklet sürücü ile kadın, kazayı yara almadan atlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 15.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Telefonla konuşarak cadde üzerinde ilerleyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre bekledikten sonra karşıya geçmek için yola doğru ilerleyen kadına, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın savrularak düştü. Motosiklet sürücüsünün ani refleksiyle kaza ucuz atlatıldı.

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