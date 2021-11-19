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Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı

Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı
19.11.2021 13:44
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Bursa’nın UNESCO dünya mirası listesinde yer alan en önemli alanlarından olan tarihî çarşı ve hanlar bölgesini çevreleyen binalardan birinin daha yıkımı tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesinde yıkım çalışmaları ara vermeden sürüyor. Geçen yıl ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası ve Pirinç Han’ın arkasındaki türbenin etrafını saran dükkanların da aralarında olduğu 29 binanın yıkımı tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesi yıkım çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

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