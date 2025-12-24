PODCAST CANLI YAYIN
Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp yengesini ağır yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde H.A.Y. (48), tartıştığı babası Ali Yıldız'ı (72) tabancayla öldürüp, yengesi Nora Dzuliashvili'yi (62) ağır yaraladı.

AİLE İÇİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde baba ile oğul arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. H.A.Y., babası Ali Yıldız ile ağabeyinin birlikte yaşadığı Nora Dzuliashvili'yi tabancayla vurdu.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ali Yıldız, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Nora Dzuliashvili'nin ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası evine kapanan H.A.Y., uzun süren ikna çabalarının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

AİLEDEN İKİNCİ CİNAYET

Öte yandan H.A.Y.'nin ağabeyi Ömer Yıldız'ın da geçen hafta iş yerinde 2 kişiyi tabancayla öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

