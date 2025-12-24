PODCAST
İzmir'de feci kaza kamerada: Lise öğrencisi genç yaşam savaşı veriyor
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 10:29
İzmir’in Kiraz ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
