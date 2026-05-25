Sivas'ta ayı dehşeti can alıyordu

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 15:43

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yukarı Çulha köyü yakınlarında dehşet dolu anlar yaşandı. Saat 12.00 sıralarında mantar toplamak amacıyla köy arazisine çıkan 46 yaşındaki Merdan Zengin, bölgede saklanan bir ayının amansız saldırısına maruz kaldı. Ayının doğrudan hedef aldığı Zengin, vahşi hayvana karşı yaşam mücadelesi verdi.

Yaralı Halde Yardım Çağrısında Bulundu

Saldırgan ayının darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden ağır darbeler alan ve sağ elinin baş parmağı kopan Merdan Zengin, kanlar içinde kalmasına rağmen telefonuna sarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumunu bildiren mağdur adam için ekipler hemen harekete geçti. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler Seferber Oldu Saldırgan Ayı Kaçtı

Sarp arazide mahsur kalan yaralı vatandaş, İMAYKUD, jandarma ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla güvenli bölgeye indirilerek ambulansa taşındı. İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan Merdan Zengin hemen tedavi altına alındı. Olay sonrasında çevrede inceleme başlatan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirerek gözden kaybolan vahşi ayının izine rastlayamadı.