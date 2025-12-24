PODCAST
Kilimli'de dehşet! Pusuya düşürüp tüfekle vurdu! 2 kadın hayatını kaybetti!
24 Aralık 2025 17:37
24 Aralık 2025 17:52
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınvalidesini evlerine dönerken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.
