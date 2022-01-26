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Tarsus’ta acı olay! Tır şoförü yanarak hayatını kaybetti

Tarsus’ta acı olay! Tır şoförü yanarak hayatını kaybetti
26.01.2022 00:01 - Son Güncelleme: 26.01.2022 00:07

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Mersin’in Tarsus ilçesi TAG otoyolda meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, tır sürücüsü sıkıştığı yerden yanarak hayatını kaybetti.

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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Kavşaklar mevkiinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 01 ADK 504 plakalı transit pikap tek taraflı kaza yaparak bariyerlere çarpıp dönerek, refüje çarparak durabildi.

Arkadan seyir eden V.Ş.'in kullandığı 06 BE 9116 plakalı kamyon ise seyir halindeyken kaza yapan pikaba çarptı. Bu sıradan arkadan gelen ve Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı tır kamyona çarptı. 3 aracın karıştığı kazada tırda yangın çıkmaya başladı. Tırın alev alan dorsesi içinde sıkışan şoför olay yerinde feci şekilde can verdi.


Olay yerine acil 112, itfaiye ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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