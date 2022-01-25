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Memura hakaret etti, sonra ayırmaya çalışan memura böyle kafa attı

Memura hakaret etti, sonra ayırmaya çalışan memura böyle kafa attı
25.01.2022 16:53 - Son Güncelleme: 25.01.2022 16:53

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ehliyet işlemleri için nüfus müdürlüğüne gelen vatandaş adeta dehşet yaşattı. İlk başta görevli kadın memura hakaretler savuran E.C., daha sonrasında olayı yatıştırmaya gelen ve kendisini sakinleştirmek isteyen memura da kafa atarak saldırıda bulundu. Güçlükle sakinleştirilen şahıs, emniyet ekiplerince gözaltına alınırken de; “Dünkü mahkumum yarın serbest kalırım, bunun yarını da var” diyerek tehditlerde bulundu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde nüfus müdürlüğünde işlem yapmaya gelen vatandaş, ilk önce görevli kadın memura hakaretler etti, sonrasında kendisini sakinleştirmek isteyen memura saldırdı.

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