Ordu’da sınav ve ders arası çorba molası

Ordu’da sınava giren ve sınava hazırlanan üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi kampüsünü konuşlandırdığı mobil mutfak tırı ile öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor. Sınav veya ders aralarında mola veren öğrenciler mobil mutfak tırına gelip Büyükşehir Belediyesinin çorba ikramını alarak hem kış günlerinde içlerini ısıtıyor hem de karınlarını doyurmuş oluyorlar. Öğrenciler için yapılan en güzel hizmetlerden biri olduğunu söyleyen Ordu Üniversitesi öğrencileri, “Soğuk havalarda içimiz ısınıyor, hem de karın doyurucu. Ayrıca yemek parası da cebimize kalmış oluyor” şeklinde konuştular. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ikram edilen sıcak çorba hafta içi her gün 08.00 ile 10.00 ve 18.00 ile 21.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşturuluyor.