Haberler Yaşam Videoları Ordu’da sınav ve ders arası çorba molası

Ordu’da sınav ve ders arası çorba molası

Ordu’da sınav ve ders arası çorba molası
19.11.2021 13:39
Ana Sayfa 02:00
Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü'...
Ana Sayfa 00:20
Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina...
Ana Sayfa 01:17
Karamürsel ilçesinde 4 ay önce...
Ana Sayfa 03:33
Müslüme bulundu mu? Acı haber...
Ana Sayfa 01:50
Kan donduran olay! Dalgıçlar...
Ana Sayfa 00:59
Tekeri patlayan motosiklet...
Ana Sayfa 00:37
Kadın Astsubaylar PKK...
Ana Sayfa 01:09
Beleşçi karga! Müşterilerin...
Ana Sayfa 00:42
Survivor Aleyna şarkısının...
Ana Sayfa 01:04
Tunceli’de teröristlerin...
Ana Sayfa 02:58
Ankara'da apartmanda patlama
Ana Sayfa 00:51
Dakikalarca darp edildi...

Ordu’da sınava giren ve sınava hazırlanan üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi kampüsünü konuşlandırdığı mobil mutfak tırı ile öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor. Sınav veya ders aralarında mola veren öğrenciler mobil mutfak tırına gelip Büyükşehir Belediyesinin çorba ikramını alarak hem kış günlerinde içlerini ısıtıyor hem de karınlarını doyurmuş oluyorlar. Öğrenciler için yapılan en güzel hizmetlerden biri olduğunu söyleyen Ordu Üniversitesi öğrencileri, “Soğuk havalarda içimiz ısınıyor, hem de karın doyurucu. Ayrıca yemek parası da cebimize kalmış oluyor” şeklinde konuştular. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ikram edilen sıcak çorba hafta içi her gün 08.00 ile 10.00 ve 18.00 ile 21.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşturuluyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA