Sultangazi’de genç kız uçurumdan düştü | VİDEO

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 16 yaşındaki genç kız taş ocakları çevresinde bulunan bir uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, bu akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Elif Ç., 2 kız 2 erkek arkadaşıyla birlikte Cebeci Mahallesi'nde bulunan taş ocakları mevkiine piknik yapmak için geldi. Elif Ç. henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan gölet kenarına düşerek hayatını kaybetti. Elif Ç'nin 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken 2 kız arkadaşı ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Uçurumun dibinde bulunan gölet, itfaiye ekiplerinin genç kıza ulaşmasını zorlaştırsa da, saatler süren çalışma sonucunda bot ile geçilerek kızın yanına ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleriyle birlikte bota binen sağlık ekipleri genç kızın düştüğü yere gitti. Genç kızın düştüğü yerde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Elif Ç'nin ölüm nedeni için incelemelerde bulundu. Elif Ç'nin cansız bedeni detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

"ABİ YETİŞİN KIZ KENDİNİ ATTI"

Bir görgü tanığı, "Biz aşağıda piknik yapıyorduk. Bir kız bağırarak geldi. Arkasından koşarak inenler oldu. Köpek sesi duyduk köpek saldırdı sandık, tecavüz olayı sandık müdahale edelim dedik. Sonra onlar birbirini tanıyor dedik. Bir on dakika sonra bir tanesi 'Ağabey yetişin kız kendini attı' dedi. Olayın hepsi bu. Keşke ilk başta gitseydik. Buradaki arkadaşlarına göre sevgilisiyle tartışmış." dedi.

"KENDİNİ AŞAĞI ATTI"

Elif Ç.'nin arkadaşı, "Biz buraya oturmak için geldik. Ondan sonra Elif dedi ki, 'Ben onsuz yaşayamam' dedi. Kafası güzeldi sonra kendini aşağı attı. Biz sevgilisinden ayrıldığından haberdar değildik" ifadesini kullandı.

Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.