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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 17:34 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 18:54

Sosyal medyada +18 görüntüleri yayılan fenomen Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı

Sosyal Medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek Onlyfans hesabında yayınlanan görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

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"PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLER"

Gizem Bağdaçiçek'in pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem Bağdaçiçek "Müstehçenlik suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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"ÖNCEDEN YAPIYORDUM"

Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

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