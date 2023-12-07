ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

"PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLER"

Gizem Bağdaçiçek'in pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem Bağdaçiçek "Müstehçenlik suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"ÖNCEDEN YAPIYORDUM"

Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.