SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 18:11 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 18:26

🚦 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükselirken, toplu taşımada da yoğunluk yaşandı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim son durumu aktardı. İşte trafik yoğunluk haritasında son durum...

Yağışlı havanın etkisiyle İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'ye göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar çıktı.

İşten çıkan çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor.

KÖPRÜLERDE VE BAĞLANTI YOLLARINDA YOĞUNLUK
D100 Topkapı-Cevizlibağ Yönü, sağ şerit araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunlaşıyor. D-100 Silivri-Selimpaşa Yönü, sol şerit Karayolları Bölge Müdürlüğü Çalışma nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
🚍 Arızalanan İETT otobüsü Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
07.12.2023Perşembe
Sosyal medyada +18 görüntüleri yayılan fenomen Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
07.12.2023Perşembe
İstanbul'a Bereket Yağdı! Yağmur Barajlara Yaradı, Su Seviyesinde Kayda Değer Artış: İşte Doluluk Oranları! ☔🌊
07.12.2023Perşembe
Ankara'da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler
07.12.2023Perşembe
5 katlı binanın yıkımı öğrencilere korku dolu anlar yaşattı! O anlar kamerada
07.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 7 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 Canlı TV ATV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (7 Aralık 2023)
07.12.2023Perşembe
Katil sürüsü cehennemi yaşadı | Kassam Tugayları zırhlı araçları tek tek imha etti: İşte o görüntüler... 01:59
Kassam Tugayları katillere cehennemi yaşattı
07.12.2023Perşembe
Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler 04:03
10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler
07.12.2023Perşembe
Tepki Çeken Görüntüler: Çankırı Çerkeş’te Köpek Dövüşü! Öldüresiye kışkırttılar! 🚨 #KöpekDövüşü #Çankırı #HayvanHakları 05:06
Köpek Dövüşü Kamerada! 🚨 Öldüresiye kışkırttılar
07.12.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA