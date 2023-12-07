Yağışlı havanın etkisiyle İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'ye göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar çıktı.
İşten çıkan çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor.
KÖPRÜLERDE VE BAĞLANTI YOLLARINDA YOĞUNLUK
D100 Topkapı-Cevizlibağ Yönü, sağ şerit araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunlaşıyor. D-100 Silivri-Selimpaşa Yönü, sol şerit Karayolları Bölge Müdürlüğü Çalışma nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı.