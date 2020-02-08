Son dakika: Van'daki çığ düşmesi olayında flaş gelişme! Ekipler çığ bölgesinde |Video 08.02.2020 10:44

Son dakika haberi... Valilikten yapılan açıklamaya göre Van'daki çığ bölgesine giden teknik ekip, arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlanıp başlanmayacağını değerlendirecek.

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yapacağı değerlendirme sonucuna göre arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılıp, başlatılmayacağına karar verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde kapatılan Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı.

Van-Çatak ve Bahçesaray yolunun da olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, "Çığ düşmesi olayıyla ilgili kentte bulunan teknik heyet, çığ bölgesine doğru hareket etti. Ara verilen arama kurtarma çalışmalarına başlanıp başlanamayacağına yapılacak inceleme sonucunda karar verilecek." denildi.