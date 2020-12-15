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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 6 lüks araç birbirine girdi

SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 6 lüks araç birbirine girdi
15.12.2020 13:01
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Son dakika haberi: TEM Otoyolu'nda mazot dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda toplam değeri 1 milyon lirayı aşan 6 araç kaza yaptı. BMW Volvo, Volkswagen gibi lüks araçların karıştığı kaza sonucu yol da trafiğe kapatıldı.


Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesimi Büyük Melen mevki'inde meydana geldi.

MAZOT DÖKÜLÜNCE YOL KAYGANLAŞTI

Alınan bilgilere göre; Araçlardan dökülen mazot, yağışla birleşince yolu kayganlaştırdı.

Yolda durmakta zorlanan Volkswagen marka 34 BTP 062 plakalı otomobil, Volvo marka 34 ZK 6474 plakalı otomobil,

BMW marka 35 ACG 359 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka cipin aralarında olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

YARALANAN OLMADI

Kazadan şans eseri yaralanan olmazken emniyet ekipleri trafiği yavaşlattı. 112 Acil sağlık ekipleri de kaza yapan otomobillerin sürücülerini ve otomobillerde bulunanları kontrol etti.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda araç kuyruğu oluştu. 4 aracın karıştığı kaza sonrası ikinci bir kaza daha meydana geldi.

İki otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.


Toplam değeri 1 milyonun üzerinde olan lüks araçların ağır hasar gördüğü kaza sonrasında yolun kayganlaşması nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine Hendek'ten kapatıldı.

Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılacak.

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