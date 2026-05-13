Bursa’da Sevgi Yandık cinayeti: "Öl, Öl" diye bağırarak bıçakladı

ESKİ EŞİNİ KONUŞMA BAHANESİYLE DIŞARI ÇAĞIRDI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 27 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olayda, 32 yaşındaki Doğan Ş., eski eşi 27 yaşındaki Sevgi Yandık'ı konuşma bahanesiyle dışarı çağırdı. Annesiyle yaşayan genç kadın, 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak İncirli Caddesi üzerindeki bir parkta Doğan Ş. ile buluştu.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Parkta başlayan tartışma kısa sürede saldırıya dönüştü. Doğan Ş., yanında getirdiği bıçakla Sevgi Yandık'ı çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Yandık, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Daha önce de eski eşini 7 yerinden bıçakladığı öğrenilen saldırgan, olaydan sonra karakola giderek teslim oldu.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER: "ÖL, ÖL" DİYE BAĞIRDI

Cinayet anına ilişkin ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırgan Doğan Ş.'nin Sevgi Yandık ve çocuğuyla parka yürüdüğü anlar kaydedildi. Kayıtlarda, saldırganın bıçak darbeleri sırasında eski eşine "Öl, öl" diye bağırdığı ve eylemin ardından arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

DAVA 8 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Olayla ilgili davanın görülmesine Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu yargılanan Doğan Ş.'nin davası, bir görgü tanığının duruşmaya katılmaması nedeniyle mahkeme heyeti tarafından 8 Temmuz'a ertelendi. Mağdur Sevgi Yandık'ın ailesi ise adalet bekleyişini sürdürüyor.