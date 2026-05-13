İzmir'de tır şarampole devrildi: Yeğen ve dayısı hayatını kaybetti

İzmir’in Menemen ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü ile yanındaki dayısı hayatını kaybetti.

Kaza, Çandarlı-İzmir Kuzey Ege Otoyolu Menemen çıkışı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa istikametinden İzmir yönüne giden Ömer Faruk Uygun (29) idaresindeki 06 DGG 078 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan tır, savrularak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Ömer Faruk Uygun ile araçta yolcu konumunda bulunan dayısı Burhan Çotur'un (65) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Uygun ve Çotur'un cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

