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SON DAKİKA: Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan FETÖ firarisi yakalandı!

SON DAKİKA: Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan FETÖ firarisi yakalandı!
15.12.2020 12:59
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Son dakika haberi... Yozgat'ta 'çocuğa cinsel istismar' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi H.D.'nin adresine operasyon düzenlendi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan H.D, düzenlenen operasyon sonucu Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.


Yozgat'ta, "çocuğa cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan H.D'nin Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "sarkıntılık yapmak sureti ile çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Tokat 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye üye olma suçundan aranması olan firari H.D'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

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