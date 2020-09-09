Son dakika: Tekirdağ'da deprem! İstanbul'dan da hissedildi... | Kandilli rasathanesi son depremler

09.09.2020 01:29

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Merkez üssü Tekirdağ olduğu öğrenilen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Merkez üssü Tekirdağ olduğu öğrenilen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi...

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

#DEPREM: Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 8, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.09.09 00:57:23 40.7033 27.4228 13.7 -.- 4.6 4.3 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 00:50:46 40.7020 27.4237 13.7 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.08 23:34:30 40.6995 27.4160 12.4 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.08 21:47:16 39.1777 32.9512 12.4 -.- 1.9 -.- ALTILAR-KULU (KONYA) İlksel

2020.09.08 21:41:05 38.1662 38.6742 7.6 -.- 3.2 3.2 ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 21:22:31 40.0715 44.6595 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.09.08 19:33:41 38.2002 38.6507 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 18:15:33 35.9045 28.2143 69.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.08 18:10:29 38.2822 38.7033 21.9 -.- 1.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2020.09.08 18:09:38 38.1920 38.6620 7.8 -.- 2.5 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 18:06:14 38.1478 38.6472 5.0 -.- 4.3 4.3 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.09.08 18:06:15)

2020.09.08 17:46:58 38.2773 38.7622 6.0 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel