Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Son depremler listesi

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.





AFAD DUYURDU!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya Pötürge olan depremin şiddetinin 4,6 olduğu belirtildi.