Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Son depremler listesi

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
AFAD DUYURDU!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya Pötürge olan depremin şiddetinin 4,6 olduğu belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 8, 2020
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 08.09.2020, 13:44:07 TSİ
Enlem : 38.1920 N
Boylam : 38.6708 E
Derinlik : 15.09 km
Detay : https://t.co/d5ET46Fs6n@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ise Malatya depreminin şiddetini 4.7 olarak duyururken depremin merkez üssünün Malatya Pütürge olduğunu açıkladı.