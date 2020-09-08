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    • 08.09.2020 14:06
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    Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Son depremler listesi

    Son dakika haberine göre; Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

    Malatya'da korkutan deprem!

    Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

    AFAD DUYURDU!

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya Pötürge olan depremin şiddetinin 4,6 olduğu belirtildi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Kandilli Rasathanesi ise Malatya depreminin şiddetini 4.7 olarak duyururken depremin merkez üssünün Malatya Pütürge olduğunu açıkladı.
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