Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 11:00

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyü girişinde akşam saatlerinde alkol ve kural tanımazlık feci bir can kaybına yol açtı. Alkollü olduğu ileri sürülen bir sürücünün direksiyon başında yaptığı hatalı sollama, karşı yönden gelen aile aracıyla kafa kafaya çarpışmasına neden oldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hatalı Sollama Felaket Getirdi

Edinilen bilgiye göre kaza, Alacaşar köyü giriş mevkisinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin A. idaresindeki 50 AEU 699 plakalı otomobil, önündeki aracı geçmek için aniden karşı şeride geçti.

Hatalı sollama yapan otomobil, o sırada karşı yönden kendi şeridinde normal seyir halinde gelen Derviş Küçüktüfekçi yönetimindeki 06 EE 9123 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da demir yığınına dönerek yol kenarına savruldu.

Sürücü Kurtarılamadı, Araçta Sıkışanlar Çıkarıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçların içinde sıkışan sürücüler, Nevşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu demir yığınları kesilerek çıkarıldı.

Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1'i çocuk toplam 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede acil servise alınan ve durumu çok ağır olan otomobil sürücüsü Derviş Küçüktüfekçi, doktorların tüm yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.