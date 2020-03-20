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Son dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi

Son dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi

20.03.2020 12:50

Son dakika haberi... Valilikten yapılan açıklamaya göre Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gedikaşar köyü Huri Tepesi mevkisinde arama faaliyeti yürütüldü.

Güvenlik güçlerince, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Patlayıcı düzeneği, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü imha edildi.

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