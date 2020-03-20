Müge Anlı çileden çıktı, hayatında herkesin merak ettiği gerçeği söyledi! 'Hepimiz aynı toprakların insanıyız, ben..." 20.03.2020 13:42

Müge Anlı Kadriye Ceylan olayıyla gündem oldu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Tecrübeli sunucu, Zehra Topdağ olayında adı geçen eski yenge Kadriye Ceylan hakkında Topdağ ailesinin sözlerine verdiği yanıtlarla sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu. Müge Anlı nereli? İşte 20 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı'nın memleketini söylediği an...

Müge Anlı, 20 Mart Cuma günü Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü işlenen 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetini araştırmaya devam ederken, Topdağ ailesi tarafından şüpheli konumunda olan eski yenge Kadriye Ceylan'a karşı söylenen iddialara verdiği yanıtla sosyal medya gündemine oturdu.

Son olarak Müge Anlı'nın programında Zehra'nın; yengesi Kadriye'yi, küçük kızın amcası İsmail ile cinsel ilişkiye girerken gördüğü için öldürüldüğü iddia edilmişti. 20 Mart Cuma günü stüdyoda katil araştırılmaya devam ederken Topdağ ailesinin şu anda başka birisi ile evli olan Kadriye Ceylan hakkındaki sözlerine dayanamayan 45 yaşındaki tecrübeli sunucu Müge Anlı verdiği yanıtla aslen nereli olduğunu da açıklamış oldu.