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SON DAKİKA: İzmir'de hafif ticari araç İZBAN raylarına uçtu: 1 ölü 5 yaralı

SON DAKİKA: İzmir'de hafif ticari araç İZBAN raylarına uçtu: 1 ölü 5 yaralı
30.08.2021 07:11 - Son Güncelleme: 30.08.2021 07:12
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Son dakika haberleri... İzmir Bayraklı'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafif ticari araç, üst geçidin bariyerlerini aşarak İZBAN raylarına uçtu. Meydana gelen kazada aracın içindeki bir kişi hayatını kaybetti beş kişi ise yaralandı. Görgü tanığı taksici Ümit Altınkaya yaşadıklarını "Gözümün önünde uçup, İZBAN duvarına çarptı ve rayların üzerine düştü. İlk müdahaleyi biz arkadaşlarla yaptık, daha sonra ekiplere haber verdik. Konuşamıyorum abi, çok etkilendim" sözleriyle anlattı. Öte yandan araçtakilerin alkollü oldukları da iddia edildi.


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