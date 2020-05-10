RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: İki ay sonra ilk kez dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için kritik uyarı

Son dakika: İki ay sonra ilk kez dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için kritik uyarı
10.05.2020 12:56

Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs tedbirleri kapsamında iki aydır dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün ilk kez dışarı çıkacak. Uzmanlar uzun süre evde kalan ve dışarı çıkacak vatandaşları uyardı. İşte 65 yaş üstü vatandaşlara 5 önemli uyarı...


Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki aydır dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün dışarı çıkacak. Uzmanlar uzun süre evde kalan ve dışarı çıkacak vatandaşları uyardı.

İŞTE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA 5 ÖNEMLİ UYARI

1 - Refakatçi olmadan dışarı çıkmayın
2 - Maske kullanın
3 - Sosyal mesafeyi koruyun
4 - Evden çok uzaklaşmayın
5 - İlaçlarınızı yanınıza alın

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