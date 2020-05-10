"Kontrollü Sosyal Hayat" yarın başlıyor! Pazartesiden itibaren Türkiye nasıl olacak? | VİDEO

10.05.2020 13:39

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde yeni bir evreye geçiliyor. Kontrollü hayat yarın itibarıyla başlarken birçok meslek grubu ve iş yeri için de kurallar yeniden yazıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önlemler listesinde ticari taksilerden, AVM’lere; kuaför ve berberlerden, iş yerlerine kadar birçok yer için yeni önlemler ve kurallar listesi açıklandı. Peki pazartesiden itibaren Türkiye nasıl olacak? A Haber canlı yayınında normalleşme dönemi ile ilgili detaylar açıklandı.