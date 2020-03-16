Son dakika: İDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi 16.03.2020 12:21

Son dakika haberi... İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada sefer iptallerinin nedeni olumsuz hava koşulları olarak açıklandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyuruldu.