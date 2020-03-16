Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı 16.03.2020 13:30

Umreden dönen vatandaşların Ankara, Konya ve Kayseri gibi illerde karantinaya alınmasının ardından bu kez de İstanbul'da bulunan 3 öğrenci yurdu alınan önlemler kapsamında boşaltıldı.