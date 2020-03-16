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Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 3 yurt boşaltıldı

16.03.2020 13:30

Umreden dönen vatandaşların Ankara, Konya ve Kayseri gibi illerde karantinaya alınmasının ardından bu kez de İstanbul'da bulunan 3 öğrenci yurdu alınan önlemler kapsamında boşaltıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Florya Kız Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun olası bir korona virüs karantinası durumunda kullanılmak üzere boşaltıldığı öğrenildi. Yurtlarda kalan bir çok öğrenci okulların tatil edilmesi nedeniyle ailelerinin yanına giderken, kalmak isteyen öğrenciler de başka yurtlara yönlendirildi. Öğrencilerden bugün saat 12:00'ye kadar yurtlardan ayrılmaları istendi.
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