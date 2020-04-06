Maske takmak zorunlu mu? Maske takma şartı var mı? Maske takmama cezası yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. PTT tarafından maske dağıtılma müjdesi gelirken, henüz maske satın alamayan veya kişiler, maske takmak zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Maske kullanımına ilişkin en net açıklama Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, alınan yeni kararlar gereğince toplu yerlerde maske takmanın zorunlu olduğunu duyurmuştu. Peki, maske takmama cezası ne kadar?
MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
Toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığı için uzmanlar tarafından maske takılması öneriliyor.
ALINAN KARARLAR NELER?
- İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.
- İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.
MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?
Corona virüs tedbirleri kapsamında marketler pazar yerleri gibi alanlarda maske takmak artık zorunlu hale getirildi. Maske takmayanlar bu alanlara alınmayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacak.
MASKE TAKMAMA CEZASI VAR MI?
Maske takmamanın cezası açıklanmadı. Hangi kanuna göre ceza uygulanacağı bilinmiyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KURALLARI VE CEZASI NEDİR?
20 yaş altı kişilere uygulanacak sokağa çıkma yasağı kuralları 65 yaş üzeri ile aynı olacak. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlardan para cezası kesiliyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor. Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;
Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!
Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni karara göre 20 yaş altı kişilere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Açıklamaya Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.
Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladığı konuşmasında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile çok ciddi bocalama yaşadığı bu süreçte Türkiye'nin hem hazırlık hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam duruş sergilediğini söyledi.
Erdoğan, "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız. Yani '65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil' diye elimizde böyle bir garanti yok." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sadece çalışma ve temel ihtiyaç malzemelerini temin için sokağa çıkmasını, bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ DOĞUMLULARI KAPSIYOR?
Sokağa çıkma yasağı 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlu kişileri kapsıyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAPİS CEZASI VAR MI?
Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;
Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.
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