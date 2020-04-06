Maske takmak zorunlu mu? Maske takma şartı var mı? Maske takmama cezası yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. PTT tarafından maske dağıtılma müjdesi gelirken, henüz maske satın alamayan veya kişiler, maske takmak zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Maske kullanımına ilişkin en net açıklama Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, alınan yeni kararlar gereğince toplu yerlerde maske takmanın zorunlu olduğunu duyurmuştu. Peki, maske takmama cezası ne kadar?

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığı için uzmanlar tarafından maske takılması öneriliyor.