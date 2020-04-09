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    İmamoğlu'nun başkan olduğu halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor! Metrobüste "" riski

    Son dakika haberi... 'li İmamoğlu'nun başkan olduğu halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. virüsün her gün giderek yayıldığı gerçeğini ve virüsle mücadelede sosyal mesafenin önemini göz ardı eden İBB, araçların çoğu garajda yatarken insanları toplu taşımalarda kalabalık bir şekilde seyahat ettirerek canlarını riske atmaya devam ediyor.


    virüs dünya çapında hızla yayılırken ülkemiz de tüm tedbirleri acilen alarak virüsün önüne geçmek için canla başla mücadele ediyor. Fakat vakaların en çok görüldüğü il olan İstanbul'da manzara çok farklı.



    İBB UYARILARA KULAK ASMIYOR
    Sosyal mesafe kuralının virüsle mücadelede altın kural olduğu herkes tarafından bilinirken, uyarılara kulak asmamaya devam ediyor. Araçların çoğunu garajlarda yatıran İBB, ekonomik kaygılarla daha fazla kar etmek için vatandaşların kısıtlı sayıda araçlarla kalabalık bir şekilde seyahat etmesine neden oluyor.



    METROBÜSTE YİNE BENZER GÖRÜNTÜ
    Geçtiğimiz günlerde İBB yönetimindeki toplu taşıma araçlarındaki tehlike saçan görüntüler gündeme oturmuş, İBB görüntüleri "organize trollük" olarak niteleyerek sıyrılmaya çalışsa da ortaya çıkan kamera kayıtları skandalı gözler önüne sermişti.



    BALIK İSTİFİ YOLCULUK
    İBB, yaşanan tüm tartışmalara ve vatandaşın isyanına rağmen önlem almamayı sürdürdü. Son olarak 144A Deliklikaya- Ömerli Kiptaş - Avcılar Metrobüsündeki görüntüler pes dedirtti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde metrobüste insanların adeta virüsün kucağına atılırcasına balık istifi taşındığı görüldü.

    Takvim.com.tr

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