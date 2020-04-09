Koronavirüs dünya çapında hızla yayılırken ülkemiz de tüm tedbirleri acilen alarak virüsün önüne geçmek için canla başla mücadele ediyor. Fakat vakaların en çok görüldüğü il olan İstanbul'da manzara çok farklı.
İBB UYARILARA KULAK ASMIYOR
Sosyal mesafe kuralının virüsle mücadelede altın kural olduğu herkes tarafından bilinirken, İBB uyarılara kulak asmamaya devam ediyor. Araçların çoğunu garajlarda yatıran İBB, ekonomik kaygılarla daha fazla kar etmek için vatandaşların kısıtlı sayıda araçlarla kalabalık bir şekilde seyahat etmesine neden oluyor.
METROBÜSTE YİNE BENZER GÖRÜNTÜ
Geçtiğimiz günlerde İBB yönetimindeki toplu taşıma araçlarındaki tehlike saçan görüntüler gündeme oturmuş, İBB görüntüleri "organize trollük" olarak niteleyerek sıyrılmaya çalışsa da ortaya çıkan kamera kayıtları skandalı gözler önüne sermişti.
BALIK İSTİFİ YOLCULUK
İBB, yaşanan tüm tartışmalara ve vatandaşın isyanına rağmen önlem almamayı sürdürdü. Son olarak 144A Deliklikaya- Ömerli Kiptaş - Avcılar Metrobüsündeki görüntüler pes dedirtti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde metrobüste insanların adeta virüsün kucağına atılırcasına balık istifi taşındığı görüldü.
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