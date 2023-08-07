Koceli'nin Derince Limanı'ndan şiddetli bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda vuku bulan olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Patlama sesi Gölcük'ten de duyuldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2'si ağır 10 yaralı olduğu bilgisini verirken enkaz altında kimsenin olmadığını bildirdi. Yavuz, patlamanın gemiden buğday aktarımı sırasında meydana geldiğini açıkladı. Yavuz, "Tahıl tozunun sıkışması sonucu yaşanmış olabilir" dedi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "53 silodan 13'ü patlamada hasar aldı. Patlama toz sıkışması kaynaklı olabilir. " ifadelerini kullandı.