Haberler Video Son dakika... Büyükçekmece'de bir otel odasında 2 kişi ölü bulundu

Son dakika... Büyükçekmece'de bir otel odasında 2 kişi ölü bulundu

04.01.2020 17:12

Büyükçekmece'de ihbar üzerine otele giden polis, otel odasında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri kadın 2 kişinin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Büyükçekmece'de ihbar üzerine otele giden polis, otel odasında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri kadın 2 kişinin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Cesetlerin yanında 1 silah bulundu.

Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde bulunan bir otel odasında, saat 15.30 sıralarında, iki kişinin yerde hareketsiz yattıklarını gören kat görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osman Turan(34) ve Gülnihal Kurum(20)'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

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