RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü
07.05.2021 17:38
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINANLAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

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